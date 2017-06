Robot Peppert maakt debuut op gemeentekantoor IJsselmonde

Politie: snel doorbraak ontvoeringszaak Amstelveen

9:28 Het onderzoek naar de gewelddadige ontvoering van een 37-jarige Rotterdammer begin dit jaar in Amstelveen is volgens de politie in een stroomversnelling gekomen. Rechercheurs hebben ontdekt waar hij werd opgesloten en verminkt. Dat was in een woning aan de Spaarnestraat in Leiden, die is doorzocht. De politie zegt dat er snel meer mensen kunnen worden opgepakt.