Robotbelasting: 'Wie betaalt anders de zorg?'

Pleidooi

"Omscholen is eerder de oplossing dan robotbelasting'', vindt ook voorzitter Piet Fortuin van de collega-vakbond CNV. De tweede bond van Nederland is kritisch over het pleidooi van de FNV. "Wij zien ook dat banen verdwijnen. In magazijnen hoeven tegenwoordig geen ramen meer te zitten, want daar werken alleen nog robots. Maar de totale werkgelegenheid is gegroeid.''



"Dat vraag ik me af'', reageert Niek Stam. ,,Die nieuwe banen betekenen in ieder geval niet meer werk voor de laaggeschoolden, die vallen buiten de boot.''



Stam volgt het debat over de robots op de voet. "Het is eigenlijk bizar voor woorden dat die zo'n beetje overal wordt gevoerd, zowel in Silicon Valley, bij de vakbonden als op de werkvloer, behalve in politiek Den Haag. Hierover zouden de verkiezingen moeten gaan, in plaats van over vluchtelingen en Zwarte Piet.''



Hij heeft nog twee weken om het onderwerp vóór de verkiezingen op de agenda te zetten. Vanavond heeft de FNV'er zijn eerste televisieoptreden over de kwestie. In het programma De Stelling van Nederland kruist hij de degens met presentator Jort Kelder, oud-hoofdredacteur van zakenblad Quote en allesbehalve een vakbondsman.



Chirurg

Hij is er klaar voor, zegt Stam. Laat in ieder geval duidelijk zijn: hij en zijn FNV zijn niet tegen automatisering. In ieder geval niet per definitie. "Een chirurg die een operatie beter kan uitvoeren dankzij een robot, natuurlijk ben ik daar niet tegen. En een robot waardoor een arbeidsongeschikte aan het werk kan, dat is een zegen. Het gaat om maatschappelijk nut.''



De FNV heeft geen kant en klaar plan liggen hoe zij denkt de robots te belasten, de vakbond wil de discussie op gang brengen. Stam heeft wel ideeën: "Bedrijven moeten jaarlijks melden hoeveel personeel zij hebben en hoeveel omzet: als het ene is afgenomen en het andere minimaal gelijk gebleven, is dat aanleiding voor een aanslag.''