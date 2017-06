Jules Deelder verwoordt in zijn gedicht precies waarom Rotterdam Centraal zo'n aantrekkingskracht heeft op mij. Ik ga hier weg, en kom hier weer aan. Dat is altijd zo geweest. Er gaat iets gemoedelijks uit van de vertrouwdheid van deze plek; zo centraal gelegen in het leven van zoveel mensen.



Dit is niet de enige bekoring. Als je maar lang genoeg om je heen kijkt op het station 'zié' je dingen. Zo maak ik kennis met NS-medewerker Edward, die mij vertelt over 'De Rode Pet Reporter'. Een blog met anekdotes en foto's van Edward en zijn collega's met beroemdheden die ze hebben gespot op het station. De 'puur Rotterdamse website' bestaat al tien jaar, maar is nog altijd een beetje underground, volgens Edward. ,,Ik denk dat de directie niet eens van het bestaan af weet.''