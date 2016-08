'Roeibabe' Marieke kan de druk aan en wint WK-jeugd

De Rotterdamse Marieke Keijser, hét gezicht van het megaroeitoernooi, won bij de lichte vrouwen in de skiff in de categorie tot 23 jaar. Met haar tweede wereldtitel bij de jeugd gaf de 19-jarige scholiere het evenement in Zevenhuizen bij Nesselande, dat deze week geniet van bijna perfecte omstandigheden, een nieuwe impuls.



Favoriet

De druk vooraf was enorm voor Keijser. Het boegbeeld van de WK op de Willem-Alexanderbaan was de favoriet voor de wereldtitel. En dat maakte ze volledig waar. Met straatlengte voorsprong roeide ze gistermiddag naar het goud. Haar Zuid-Afrikaanse en Mexicaanse tegenstanders pakten zilver en brons.



,,Ik was bang voor een snoek, ik moest het gat groot houden,'' aldus de luid bejubelde Keijser na afloop. ,,De druk was groot ja, maar dan vooral voor mezelf. Ik ben blij voor iedereen die voor mij is gekomen.'' Na afloop sprongen twee roeifans het water in, naar een traditie bij studenten. Marieke is lid De Maas, maar wordt dat ook van Skadi, liet ze eerder weten.



Onder de honderden kijkers langs de kant ook oud-burgemeester Ivo Opstelten, net als Keijser lid van De Maas. ,,Dit is mooi voor de roeisport en ook heel mooi voor deze baan.''



Genieten

Ook Jannus Boelen, een van de oprichters van de roeivoorziening en opa van Marieke, genoot. ,,Dit is geweldig,'' vertelde hij zijn kleindochter.



Na afloop was niet alleen 'Viva Hollandia' van Wolter Kroes te horen, maar klonk ook het Wilhelmus voor Keijser. De WK roeien gaan nog door tot en met zondag. Voor zaterdag staat een huldiging van de medaille-winnaars van Rio op de rol. Zondag is de sluitingsceremonie.