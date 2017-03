Roep om verhuizen traumaheli naar zuidkant Rotterdam

Verhuis de hulpdiensthelikopters van Zestienhoven naar de zuidkant van Rotterdam. Het Albrandswaardse gemeenteraadslid Frans van Zaalen vindt dit idee het onderzoeken waard, want met zo'n voorziening kan de politie- en ambulancezorg in zijn omgeving verbeteren.

Van Zaalen (ChristenUnie/SGP) doet een oproep aan zijn gemeentebestuur. De Albrandswaardse wethouder Marco Goedknegt (ruimtelijke ordening, VVD) wil ermee aan de slag, al ziet hij niet zo snel een geschikte plek. Dicht bij de dorpen Poortugaal, Rhoon en de wijk Portland zullen de heli's overlast veroorzaken en een plek aanwijzen in het gekoesterde polderlandschap ligt gevoelig. "Een plek als de Don Berghuijs Kazerne aan de Butaanweg, in de Rotterdamse haven even buiten Albrandswaard, ligt dan meer voor de hand.''

Het voorstel van Van Zaalen komt nu blijkt dat het aantal klachten over luchtverkeer in de Rotterdamse regio het afgelopen jaar is verdubbeld. In 2016 is 13.824 keer bij de DCMR Milieudienst Rijnmond geklaagd over vliegtuiglawaai. In 2015 gebeurde dat 7.392 maal. Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport zeggen veel meer overlast te ervaren dan voorgaande jaren.

Ron Louwerse, directeur van de Rotterdamse luchthaven, schrijft dat vooral toe aan de stijging van het aantal nachtvluchten en voor een kleiner deel aan de aandacht voor de uitbreidingsplannen van het vliegveld. "Ons streefgetal ligt rond de 850, maar die afspraak is gemaakt vóórdat de traumahelikopters in de nacht vlogen. Als we die niet meetellen, hebben we ongeveer 600 nachtvluchten, nu zijn het er meer dan 1.000. Dus als mensen daarover klagen, snap ik dat, is ook logisch.''

Rustiger

Louwerse is een voorstander van het verplaatsen van de helikopters naar het havengebied. "Daar heb je een andere vorm van bewoning en wordt waarschijnlijk minder overlast ervaren'', hoopt hij. "Ik verwacht dat als de heli's niet meer vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken, de klachten ook afnemen. Daardoor ontstaat namelijk een rustiger nachtregime.''