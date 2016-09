Romantiek van de postbode

Vroeg in de ochtend sorteren met de andere bestellers, daarna voor een ronde de straat op. Mooi pak aan. Een dikke bundel brieven in de hand. Heb er veel geleerd. Van het maken van grappen tot respect voor mensen die niet lullen maar poetsen. De postbodes zijn ondertussen bijna allemaal ontslagen en vervangen voor werkende armen die langs de gevels sluipen.



Terug naar het heden. Zaterdag liet ik me klem lopen door een straatverkoopster. Smekende blik: "Lekker weer hè, mijnheer?" De manier waarop ze me in één minuut vier keer een volmondig 'ja' wist te ontfutselen, dwong bewondering af. Het aanbod was buitengewoon aantrekkelijk. Of ik mijn energiecontract bij Eneco wilde oversluiten naar 'Vandebron'. Zeg maar de 'AirBnB van de groene stroom'.



Mijn energie zouden we dan direct betrekken bij een keuterboertje achter de Afsluitdijk. Mijn goeie geld bij een lokale, schone energiebron. En passant zouden we samen drie ton CO2 uitstoot besparen. Mooi niet? Twijfelen is voor mietjes.



Aarzeling

De verkoopster proefde de aarzeling in mijn stem en deed er een schepje bovenop. Traditionele energiemaatschappijen willen alleen maar winst maken. Energiereuzen sjoemelen bovendien met 'buitenlandse groencertificaten'. Laten we die 'middlemen' ertussen uithalen. Ik was bijna om, toen het flitste en mijn gedachten afdwaalden naar mijn oude maten op het postkantoor van Berkel en Rodenrijs.



Heel leuk, de deeleconomie met haar digitale platformen waarop mensen zaken doen. Ben ik helemaal voor. Maar de keerzijde is dat als we al die bedrijven omzeilen veel burgers werkloos worden. Moet ik steeds meer mensen net als mijn postmakkers overbodig maken? Driewerf neen.



Laten we voorlopig toch zoveel mogelijk bij ouderwetse 'bedrijven' zweren. De vooruitgang komt wel en kan best nog even op zich laten wachten. Noem me romanticus. Een goede en stabiele boterham kunnen verdienen is wat ik eenieder toewens.