Rommelmarkten in Rotterdam aan banden

Rommelmarkten schieten als paddenstoelen uit de grond. Kraamhouders tellen tientallen euro's neer voor een stand en entreegeld lijkt koopjesjagers niet te weerhouden. Toch is het organiseren van rommelmarkten al lang geen big business meer. Evenementenbureaus moeten concurreren met onder meer kerken en wijkclubs. Deze niet-commerciële instanties mogen in de stad een markt houden op straat. Commerciële partijen mogen dat sinds begin dit jaar niet meer. De reden? Rotterdam wil dat rommelmarkten een maatschappelijk karakter hebben. Daarnaast wil de gemeente sturing hebben op de aantallen per locatie. ,,Ik organiseerde voorheen markten op de Binnenrotte, Slinge en Heemraadsplein'', zegt een woordvoerster van bb-evenementen. ,,Nu ben ik afhankelijk van binnenlocaties zoals sporthallen, waar de regel niet geldt.'' Het gevolg is dat bb-evenementen buiten Rotterdam rondkijkt voor geschikte plekken. ,,En we zijn nu druk op zoek naar privéterreinen. Maar ik verwacht de helft minder inkomsten dit jaar.''

Verzadigd

Ed de Lang van MDV-evenementen, goed voor gemiddeld twee markten per maand in de regio, merkt dat de markt verzadigd is. ,,Wij houden komend weekend in Schiedam een grote markt met 250 kramen in Sporthal Margriet. De huur van zo'n hal moet je wel doorberekenen, dus er wordt entreegeld gevraagd. Sommige mensen vinden die paar euro te duur en gaan dan naar bijvoorbeeld een kleine vlooienmarkt van de kerk.''



Don Events organiseert door het hele land mega-vlooienmarkten. Het bureau boort alle creativiteit aan als het gaat om rommelmarkten in Rotterdam. Zo vond dit weekend voor het eerst een vlooienmarkt plaats in de Onderzeebootloods. ,,We zoeken naar unieke en ruime plekken'', zegt Gerben Vossestein. Met succes. Duizenden mensen kwamen naar Heijplaat. In juni komt Vossestein terug en er zijn gesprekken met Ahoy.