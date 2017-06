Rosa Boomsma grijpt naast portretprijs

Verkrachter was volgens justitie 'wandelende tijdbom'

15 juni Arthur C. (32) bezorgde een jonge Rotterdamse haar ultieme nachtmerrie. De vrouw werd in maart in haar eigen huis urenlang bedreigd, mishandeld en verkracht. Ze was het zoveelste slachtoffer van de man die door het OM een wandelende tijdbom wordt genoemd.