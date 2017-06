Het zou ook onverstandig zijn om nu op de rem te trappen. Rotterdam is in trek en kan dat verzilveren met bouwprojecten die de stad allure geven. Want de binnenstad is nog altijd relatief leeg. Ter vergelijking: het centrum van Amsterdam telt bijna dubbel zo veel inwoners per vierkante kilometer als Rotterdam-Centrum. Meer inwoners betekent ook meer koopkracht, meer winkels en voorzieningen. En meer openbaar vervoer en minder autoverkeer. Verdichting is ook duurzaam.



Over Amsterdam gesproken, daar steken ze pas de handen uit de mouwen. Niet alleen staan er twee(!) bruggen over het IJ op de rol, de gemeente presenteerde deze week plannen voor een nieuwe wijk in het westelijk havengebied met 40.000 tot 70.000 woningen(!). In dit perspectief volstaat een project als Rotta Nova natuurlijk niet. Wil Rotterdam bijblijven, dan zal de gemeente nu echt moeten opschieten met de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied.