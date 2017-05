Rotterdam Airport wil thuishaven blijven van traumahelikopter

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil de thuishaven blijven van de politie- en traumahelikopter. Dat zei beleidsmanager Steven van der Kleij vandaag tijdens de hoorzitting die provinciale staten van Zuid-Holland organiseerde over de toekomst van het vliegveld. Liefst 20 insprekers deelden hun mening.

Quote Iedereen is overtuigd van hun maat­schap­pe­lij­ke waarde - wij ook - maar ze snoepen wél onze ruimte als het ware op Steven van der Kleij Binnenkort moet de provincie, samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland een advies uitbrengen aan de staatssecretaris. Tezamen vormen zij de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). De staatssecretaris neemt volgend jaar een nieuw luchthavenbesluit.



De luchthaven wil graag uitbreiden. Hier is echter geen draagvlak voor in de regio. Dat constateerde verkenner Joost Schrijnen eerder al en nam de BRR over. Vandaag werd dat ook weer duidelijk tijdens de hoorzitting. Vooral veel tegenstanders lieten zich horen. Omwonenden ervaren nu al veel overlast en vrezen nog meer herrie.



Wel is er steun voor versterking van het zakelijk profiel. Met andere woorden: meer vluchten van en naar bijvoorbeeld Frankfurt en minder naar Alanya. Alleen is dit weer lastig te realiseren omdat Zestienhoven in verband met Europese regelgeving niet kan sturen op dat verkeer.

Politie- en traumahelikopter

Ook heeft de luchthaven geen grip op de politie- en traumahelikopter, die er nu hun standplaats hebben. Zowel Schrijnen als de BRR wil dat onderzocht wordt of deze heli’s kunnen verplaatsen. Al benadrukt de BRR wel dat vervolgens goed in kaart moet worden gebracht wat de gevolgen zijn voor de omgeving.



Ook het vliegveld houdt rekening met deze optie. ,,Iedereen is overtuigd van hun maatschappelijke waarde - wij ook - maar ze snoepen wél onze ruimte als het ware op’’, betoogde Van der Kleij.

Daarom moeten de huidige twee 'geluidsruimten' in stand worden gehouden als verschillende afspraken, zegt hij. Het gaat dan om de afspraken over het geluid dat mag worden gemaakt door het commercieel vliegverkeer en het maatschappelijk helikopterverkeer op,

Conflicterende situaties

Met het in stand houden van de twee geluidsruimten, zoals die in 2013 door de staatssecretaris zijn bepaald, ontstaan er in de toekomst geen conflicterende situaties meer. Ook traumachirurg Dennis den Hartog, die insprak namens het Erasmus Medisch Centrum, denkt dat de oplossing ligt in de scheiding van geluidsruimten. ,,Daarover zijn we in goed overleg met het vliegveld’’, zei hij.

Rotterdam Airport blijft echter wel de meeste geschikte plek voor de heli’s, meent hij. ,,Het is de veiligste plek. Er is brandstofvoorziening aanwezig, maar ook brandweer en 24 uur per dag zeven dagen per security. Wij zijn niet per definitie tegen uitplaatsing, maar het moet wel aan onze eisen voldoen. Onderzoek in het verleden heeft aangetoond dat er in de regio geen geschikte, alternatieve locatie is, maar wie weet brengt nieuw onderzoek daar verandering in.’’