Rotterdam bereidt zich voor op hoog water

Kades op het Noordereiland, bij de Esch, bij het Feyenoordstadion en in Oud-IJsselmonde worden afgesloten. Het is dan verboden om er te parkeren. Als het nodig is, worden auto’s weggesleept, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. ,,We willen geen auto’s in de Maas.”



Wie wil weten hoe hoog het water komt, kan sinds vandaag de speciale hoogwaterkaart van de gemeente Rotterdam raadplegen. In de kaart is ook de hoogte van de straat verwerkt. ,,Zo kun je zien of je schade kunt verwachten of dat je de zandzakken klaar moet zetten.”