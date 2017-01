Rotterdam bestelt ‘pekelberg’ om sneeuw en gladheid de baas te zijn

Om de komende dagen goed beslagen ten ijs te komen, heeft de gemeente Rotterdam 1,6 miljoen kilo zout besteld om wegen en fietspaden te bestrooien. ,,Laat de sneeuw maar komen, dat kunnen we prima aan’’, zegt een woordvoerster van de dienst Stadsbeheer. ,,We verwachten morgen al de eerste keer te moeten uitrukken.’’

De afgelopen tijd is er al flink wat zout doorheen gejaagd. Van de totale winterse voorraad van 3,5 miljoen werd al 1,2 miljoen gebruikt; vooral de ‘ijzeldag’ afgelopen weekend slurpte heel wat pekelwater op. ,,En als we veel zout gebruiken, moeten we weer bijbestellen bij de groothandel.’’

Strooien in Rotterdam is een haast militaire operatie. Per ‘uitruk’ gaan 64 wagens op pad: grote exemplaren met 5000 kilo aan boord voor de wegen, en kleinere fietspadstrooiers met 1000 kilo voor fietsroutes. Elke strooibeurt is goed voor 75.000 kilo zout.