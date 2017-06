Rotterdam bestraft straatintimidatie

,,Seksuele straatintimidatie is onacceptabel’’, stelt Eerdmans. ,,Iedereen hoort zich op straat, of waar dan ook, veilig te voelen en iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan. Het feit dat vrouwen zich zo beperkt voelen in hun vrijheid dat zij hun kleding aanpassen of bepaalde delen van de stad ontwijken, is niet acceptabel.’’