Rotterdam bouwt 10.000 woningen

De wethouder pareert daarmee de groeiende kritiek dat er in Rotterdam veel te weinig woningen worden gebouwd, zeker nu het economisch goed gaat. Vooral 2016 was met 750 nieuwbouwwoningen een matig jaar. Ter vergelijking: in Amsterdam werden er toen 5000 opgeleverd.



Maar voor de komende drie jaar staan er in Rotterdam 10.000 op de rol, verzekert de wethouder.



,,We bouwen helemaal niet te weinig in Rotterdam. Het klopt dat het na de crisis even moeilijk was om het zaakje op te starten, maar inmiddels bouwen we goed door. Als we het tempo van 3000 woningen per jaar weten vast te houden, is dat een heel goede prestatie’’, aldus Schneider.