Rotterdam daalt flink op fileranglijst van TomTom

Automobilisten hadden in 2016 tijdens een rit in Rotterdam gemiddeld 19 procent vertraging door verkeersopstoppingen, stelt TomTom. In de ochtendspits doen ze 27 procent langer over een rit en in de avondspits 32 procent. Dat betekent dat automobilisten in Rotterdam per dag gemiddeld zo'n 21 minuten langer in de auto zitten ten opzichte van momenten dat er geen files zijn. Grootste knelpunten zijn de ’s-Gravendijkwal, de A4 bij de Beneluxtunnel en de kruising van de Coolsingel en Blaak.