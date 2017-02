'Rotterdam een van goedkoopste steden om je Valentijn te verrassen'

De ranglijst is samengesteld op basis van de prijzen voor bloemen, bezoek aan een wellnesscentrum, een diner in een sterrenrestaurant, bezoek aan de bioscoop en overnachting in een 4-5 sterrenhotel. Wie zijn of haar liefje wil verwennen met al deze cadeaus is gemiddeld in Rotterdam in totaal 605,45 euro kwijt, volgens Bloomy Days.



Het Tsjechische Praag is met 430,84 euro het goedkoopst, terwijl Amsterdam met 647,00 euro op de 23ste plaats staat. Los Angeles is het duurst van alle steden die met elkaar zijn vergeleken. Daar betaal je 1237,45 euro voor het complete pakket.