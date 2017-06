Rotterdam eert de ‘hoeders van vrijheid’ op Veteranendag

Hij grijpt de Rotterdamse Veteranendag in de Van Ghentkazerne aan om de loftrompet te steken over de prestaties van oud-gedienden, die hun leven waagden voor vrede en veiligheid. ,,Uw inzet verdient onze dank en ons respect’’, benadrukt hij.

Op de snikhete thuisbasis der zeesoldaten in de Kralingse wijk De Esch spreekt hij vanonder een groene parasol de honderden aanwezigen toe, die op stoeltjes in een grote witte tent de tropische temperaturen trotseren. Vaak al op leeftijd, en ooit uitgezonden naar brandhaarden ver weg, om daar rust en stabiliteit te brengen.

Tiende editie

En de lijst oorlogen en conflicten waarin deze dappere mannen en vrouwen een rol hebben vervuld, is lang: de Tweede Wereldoorlog, in Nederland en in Nederlands-Indië, tijdens de Korea-oorlog, in Libanon, Joegoslavië, Afghanistan, op diverse plekken in Afrika. ,,Vechten voor vrede en stabiliteit ver weg van huis, betekent ook weer meer veiligheid voor eigen huis en haard, meer veiligheid hier, in onze eigen regio.’’