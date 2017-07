Rotterdam: Extra druk uitvoeren om kolencentrales te sluiten

Dat heeft milieuwethouder Pex Langenberg (D66) vanochtend gemeld in de gemeenteraad, tijdens het debat over het afblazen van CO2-opslag onder de zeebodem bij de Maasvlakte. ,,Dit is een extra argument om de druk richting het kabinet op te voeren als het gaat om sluiting van kolencentrales in Nederland.’’



Langenberg noemde het besluit van energiebedrijven Engie en Uniper ‘onverwacht en zeer teleurstellend’. ,,We dachten echt dat de bedrijven ieder 15 miljoen euro zouden investeren in de C02-opslag. Het staat niet zwart op wit, maar er zijn wel degelijk verwachtingen gewekte en beloftes gedaan. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld, en dan druk ik mij nog mild uit.’’