Rotterdam gaat binnenstad verkeersluw maken

,,De helft van het aantal automobilisten dat op de Coolsingel of de 's-Gravendijkwal rijdt, hoeft helemaal niet in de stad te zijn. Ze rijden daar alleen omdat hun TomTom het als snelste route aangeeft.'' En dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt verkeerswethouder Pex Langenberg.



Vandaar dat burgemeester en wethouders de komende jaren het aantal rijbanen van verschillende stadsboulevards willen verminderen zodat er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en groen.



Stadsbrug

Ook wordt in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam definitief ingezet op de komst van een derde stadsbrug in West. Een nieuwe oeververbinding tussen Schiemond en Charlois kan een deel van het regionale stadsverkeer voor haar rekening nemen. ,,Het vermindert het aantal auto's in de binnenstad met 9 procent'', stelt Langenberg



Uit recente berekeningen blijkt dat het aantal voertuigen door de Maastunnel (58.000 per etmaal) en de Erasmusbug (33.000) met respectievelijk de helft en een kwart vermindert door de komst van de westbrug. Dat schept ruimte voor openbaar vervoer en langzaam verkeer, waar de komende jaren veel meer aandacht naar uitgaat.



De westbrug maakt twee nieuwe ov-verbindingen van noord naar zuid mogelijk. Niet alleen over de toekomstige oeververbinding zelf kan een tram of metro gaan rijden, ook in de Maastunnel komt ruimte voor een snelbus met eigen rijbaan.



Metro

Langenberg vindt het van groot belang dat er hoogwaardig openbaar vervoer tussen noord en zuid bij komt. Niet alleen omdat het huidige metronetwerk in Rotterdam tegen de maximum capaciteit aan loopt, maar ook omdat de zuidoever te weinig ov heeft. ,,Eigenlijk zou je de metro op Zuid moeten verbeteren en uitbreiden, maar dat gaat wel heel veel geld kosten.''



Datzelfde geldt voor een derde stadsbrug, waarvoor de kosten op 400 miljoen euro worden geschat. ,,Gezien het aandeel regionaal verkeer dat daar over gaat rijden, moet het rijk daar aan gaan meebetalen'', vindt Langenberg.



Wat de wethouder betreft is een nieuwe oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen niet van de baan. ,,Die is op de lange duur ook nodig, maar de westbrug heeft het grootste effect op de economie en het leefklimaat in de stad.''