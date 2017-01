Rotterdam gaat drijvende vuilnisbelt te lijf met drie plasticvangers

Pal achter de imposante achtersteven van het ss Rotterdam op Katendrecht drijft een laag zwart platform. In het midden zit een gat waar stukjes hout en plastic in drijven. Twee gele banen van plastic vormen een lange trechter naar het platform toe. ,,Door de stroming drijft het plastic hier om de hoek in het platform'', vertelt initiatiefnemer en architect Ramon Knoester.



Deze installatie is een van de drie plasticverzamelplatforms. Een ligt voor het Buizengat, de andere voor de Keilehaven. Vandaag werd het platform officieel geopend. De drie zijn eind vorig jaar in het water gelegd en moeten ervoor zorgen dat plastic uit de Nieuwe Maas niet langer in zee terechtkomt, maar wordt opgevangen in het platform.



De bakken worden elke week geleegd en een deel van het plastic wordt vervolgens verwerkt in drijvende bloembakken voor een park op het water. ,,Dat doen we om Rotterdammers ervan bewust te maken wat voor troep er allemaal in het water drijft'', zegt Knoester. ,,We laten zien wat we met dat plastic kunnen. Het is een signaal 'zo kan het niet langer'.''