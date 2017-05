Rotterdam gaststad voor Nationale Sportweek 2017

,,Sport is op de eerste plaats goed voor de gezondheid, maar sport is nog veel meer'', vindt wethouder Adriaan Visser (sport, D66). ,,Het is ook een belangrijke economische stimulans en het maakt Rotterdam vitaler en levendiger; mensen ontmoeten elkaar door sport. We zijn dan ook blij en trots dat we in september de host city van de Nationale Sportweek zijn.”



In Rotterdam vindt de opening van de Nationale Sportweek plaats op zaterdag 9 september. De gemeente, Rotterdam Sportsupport en Rotterdam Topsport werken samen met sportaanbieders aan een breed programma met activiteiten voor de gehele week. Zo krijgen onder meer nieuwe sporten die Rotterdammers op hun eigen manier, moment en plek beoefenen en sporten voor mensen met een beperking volop aandacht.