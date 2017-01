Rotterdam geeft toe: inspraak A13/16 faalde

Bij de plannen voor de aanleg van rijksweg A13/16 door de Rotterdamse Noordrand is veel misgegaan. Er was geen sprake van een open participatieproces, wat leidde tot onverenigbare verschillen bij het ontwerp. Verder had het ingenieursbureau van Rijkswaterstaat een eigen dynamiek die geen rekening hield met de zogenoemde gebiedstafels, waar bewoners mochten meepraten. Ook was de onderlinge communicatie gebrekkig. Omwonenden klaagden al eerder over het feit dat de gebiedstafels geen enkele invloed hadden.



Deze conclusies trekt de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (D66, verkeer) na het proces over de veelbesproken komst van de A13/16. Hij schrijft dat aan de gemeenteraad van Rotterdam in het kader van de te leren lessen uit de gang van zaken.



De bestuurder ziet toch lichtpuntjes. Door de inbreng van bewoners is er bij inpassing winst geboekt, zoals het halen van saldo nul bij lucht en geluid, een half verdiepte tunnel in het Lage Bergse Bos en het verleggen van de tunnel onder de Rotte in het Terbregseveld.



De bevindingen zijn doorgespeeld aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer. Wethouder Langenberg zegt er vertrouwen in te hebben dat er werkelijk wat met de conclusies wordt gedaan.



De plannen voor de A13/16 – die tegenwoordig A16 Rotterdam wordt genoemd – liggen op dit moment bij de Raad van State. Die moet zich nog buigen over de duizenden bezwaren. De aanleg zou volgens Rijkswaterstaat in 2019 moeten beginnen en in 2023 klaar moeten zijn.