'Rotterdam, I Love You' wordt rauwe hommage

Als Rotterdam, I Love You iets niet mag worden, dan is het wel gelikt. De internationale bioscoopfilm wordt rauw en realistisch. ,,Dat past bij de stad.''

Quote Het mag alleen een liefdesverhaal zijn Producent Joeri Pruys Een omnibusfilm bestaat uit tien verhalen, elk verteld door een andere regisseur. De formule van de de wereldwijde serie Cities of Love heeft zich al bewezen met rolprenten over Parijs, New York en Rio de Janeiro. Rotterdam wordt de vierde in de stedenreeks en de makers krijgen alle vrijheid. ,,Er zijn een paar randvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat het alleen liefdesverhalen mogen zijn. Maar dat kun je breed opvatten'', zegt producent Joeri Pruys, die de serie met Matt Jaems naar Rotterdam haalde.

De grote mate van vrijheid, de ruimte voor experiment en de korte draaitijd maakt dat de filmserie geliefd is bij acteurs en regisseurs. Aan de eerste films deden grote namen mee: acteurs Gérard Depardieu, Andy Garcia, Nathalie Portman, Vanessa Paradis en regisseurs Joel en Ethan Coen, Tom Tykwer en Gus van Sant.

Al Pacino

Zulke internationale coryfeeën willen de producenten van Rotterdam, I Love You ook binnenhalen, ze kunnen alleen nog niet met naam worden genoemd. ,,Je hebt twee soorten acteurs: zij die je jaren van tevoren moet boeken, en zij die nog een paar dagen hebben openstaan voor een project dat ze leuk vinden'', zegt Pruys.

Gezien de goede contacten met de initiatiefnemers van de filmreeks en het International Film Festival Rotterdam, dat zijn netwerk inzet ten behoeve van de film, durft Pruys wel te vertellen dat een van de rollen uit de film geschreven is voor Al Pacino. Heeft de 76-jarige filmveteraan zin, dan worden de draaidagen deze zomer op hem afgestemd. Zo niet, dan wordt ingezet op die andere oudgediende uit klassieke maffiafilms: Robert de Niro.

Ook wordt gekeken of de vijf draaiweken in juli en augustus de opnamedagen van de populaire HBO-serie Game of Thrones niet in de weg zitten. Dat duidt op de interesse van de producenten in Carice van Houten. En waarom ook niet? Vriendin Halina Reijn heeft haar medewerking vorig jaar al toegezegd. Net als Nasrdin Dchar, Gaite Jansen, Ricky Koole, Eva Duijvestein, Katja Herbers, Benja Bruijning, Yootha Wong-Loi-Sing en Maryam Hassouni.

Quote In maart gaan we met alle regisseurs een tour door Rotterdam maken Joeri Pruys Geaast wordt ook op gerenommeerde regiseurs. De namen Paula van der Oest (Tonio, Lucia de B.), de Belg Koen Mortier (ex-Drummer) en de Armeense Canadees Atom Egoyan (The Sweet Hereafter) werden gisteren bekend gemaakt, de rest volgt einde deze maand. ,,In maart gaan we met alle regisseurs een tour door Rotterdam maken. Geen toeristische, maar een ronde langs plekken die voor de Maasstad belangrijk zijn. Rotterdam, I Love You wordt geen glossy romcom, maar een rauwe en realistische film'', zegt Pruys. ,,Dat past bij de stad.''

Bedrijven

Het budget waar Pruys en Jaems over beschikken is 7,2 miljoen euro, bijeengebracht door filmfondsen, bedrijven en particuliere investeerders. ,,Voor Nederlandse begrippen is dat aan de hoge kant, maar internationaal gezien is het een gemiddeld budget.''