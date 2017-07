‘Rotterdam in zee met grote ganzenvergasser’

Jeroen van Lee van de Partij voor de Dieren wil opheldering en heeft voor vandaag een debat aangevraagd in de gemeenteraad. Volgens hem was er met Hofganzen Ganzenbescherming Nederland niks mis. ,,Daar was een boeddhistische monnik bij betrokken, die gaat wel goed met dieren om’’, aldus Van der Lee.



Waarom de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans (dierenwelzijn, Leefbaar Rotterdam) ineens met Duke Faunabeheer verder wil, verbaast hem. ,,Ik weet niet of meneer Eerdmans weet dat Duke de grootste ganzenvergasser van Nederland is. Dat ze op Schiphol al duizenden ganzen om zeep hebben geholpen.’’ Duke Faunabeheer zou diervriendelijk vergassen, weet Van der Lee. ,,Maar aan vergassen zit bij mij niets diervriendelijks’’, vult hij aan.



Volgens de oppositiepartij valt het met de overlast in Prinsenland wel mee. ,,Ik heb daar laatst een stuk of honderd ganzen gezien.’’ Hij wijst erop dat het verwisselen van eieren de beste aanpak is om de eventuele problemen aan de pakken. De kwestie wordt vandaag in de raad aan de orde gesteld.