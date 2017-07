'Rotterdam is in het pak genaaid door echte boeven'

Nog geen jaar voor de verkiezingen raakte de coalitie de meerderheid kwijt, de oppositie rook haar kansen. De afgelopen dagen buitelden de politici in het stadhuis over elkaar heen om de nieuwe situatie naar hun hand te zetten.



Ondertussen voltrok zich in relatieve stilte een milieuschandaal op Rotterdams grondgebied. Voor de bouw van twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte beloofden de energiebedrijven plechtig aan de Rotterdamse gemeenteraad een milieuproject op te tuigen, waardoor de vervuiling beperkt zou blijven. Dat was tien jaar geleden, toen al werd getwijfeld aan kolengestookte energiecentrales.



De belofte van de bedrijven was ambitieus. Zij zouden het broeikasgas CO2 naar een leeg gasveld onder de Noordzee pompen. Nog nooit vertoond, een groene wereldprimeur voor Rotterdam. Te mooi om waar te zijn misschien, maar de toezegging van de energiebedrijven was overtuigend.



Te duur

De raad ging akkoord. Bouwen! Tien jaar na dat besluit draaien de twee kolencentrales vol­uit. 600 mensen werken in de indrukwekkende complexen, maar van het CO2-project ROAD, het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject, is niets terecht gekomen. De twee energiebedrijven Engie en Uniper hebben deze week laten weten dat het er ook niet meer van komt. Te duur.



Die mededeling is niet bepaald ingeslagen als een bom. De Rotterdamse politiek is te druk met zichzelf en de haven heeft de handen vol aan de cyberaanval die twee containerterminals verlamde. De gevolgen zijn er niet minder om. De CO2-uitstoot van de havenstad met al z'n mooie groene bedoelingen is hoger dan ooit. Rotterdam is in het pak genaaid. Niet door Mo Anfal, maar door echte boeven.