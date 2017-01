'Rotterdam is stad met meest vervuilde lucht'

Met de hoofdstad staat Rotterdam bovenaan de lijst van Nederlandse steden met de meeste luchtvervuiling. De oorzaken zijn onder meer het verkeer en de industrie. Maar zelfs in de schonere gebieden als Zeeland is de hoeveelheid fijnstof in de lucht vele malen groter dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert.



Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds, vindt dat nog veel te weinig Nederlanders weten hoeveel schade luchtvervuiling veroorzaakt. ,,Elk jaar overlijden in ons land meer dan 5000 mensen door de ongezonde lucht die in hun longen terecht komt'', stelt hij in een persbericht. ,,Dat is voor ons onacceptabel.''



Het fonds hoopt met de campagne een eerste stap te zetten naar een Nationaal Luchtplan.