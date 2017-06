‘Rotterdam is toe aan een nieuwe blikvanger’

Een uit de Nieuwe Maas oprijzende woontoren in de vorm van een gigantisch wiel met allerlei milieuvriendelijke snufjes, een restaurant en een panoramadak met uitzicht tot aan de Tweede Maasvlakte.



Dát heeft Rotterdam nodig, zegt Kamp. ,,Het Dutch Windwheel verbindt de stad en de haven en profileert Rotterdam in de wereld als innovatieve havenstad.’’ Dat imago trekt bedrijven en werk aan, stelt hij. ,,En als het goed gaat met Rotterdam dan gaat het goed met Nederland.’’



De stad zit met de Erasmusbrug, Markthal, Euromast, het Centraal Station en Rem Koolhaas’ De Rotterdam al dik in de iconen, maar dat maakt deze niet minder noodzakelijk, vindt de VVD-bewindsman. Hij trekt de vergelijking met de Eiffeltoren, in de 19de eeuw verrezen in een stad die al rijk was aan aansprekende gebouwen. ,,Uiteindelijk is de Eiffeltoren het icoon van Parijs geworden.’’