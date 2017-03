Rotterdam is twee Syrische eethuizen rijker

Ook even verderop, in Shaami Huis op de Schiedamseweg, gaat elke ochtend de grill aan voor een verse lichting kip- en lamsshoarma in Damascus-stijl. Het vlees is dan al 24 uur gemarineerd in dertien verschillende kruiden en specerijen. ,,Waaronder koriander en kaneel", licht eigenaar Firas Alroz toe. Voor de oorlog in Syrië uitbrak, was hij werktuigbouwkundige. Hij vluchtte naar Nederland, maar kon hier zijn beroep niet zomaar oppakken. ,,Dat zou jaren duren. Een uitkering wilde ik niet, dus zette ik met behulp van een neef met horeca-ervaring deze zaak op."