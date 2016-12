Rotterdam kickt Nederlandstalige nummers uit Top 2000

Dat blijkt uit gegevens van Radio 2, dat een aparte lijst voor de stad heeft opgesteld. Rotterdam kiest Heroes van David Bowie als nummer 3, dat landelijk op 7 eindigde.

Verder opvallend: Rotterdammers zetten God Only Knows van The Beach Boys op nummer 7, terwijl het nummer in de landelijke Top 2000 slechts de achttiende plaats haalde. Ook haalde Imagine van John Lennon de top 10 van Rotterdam. Nederlandstalige nummers staan niet in de Rotterdamse lijst.

Ode aan overledenen

Voor de dit jaar overleden iconen Bowie, Prince en Leonard Cohen is de Top 2000 een hommage aan hun werk geworden. Niet eerder stonden zo veel liedjes van het drietal in het jaarlijkse muziekklassement van Radio 2. Met 26 songs is Bowie één van de grootste leveranciers van de lijst.

Ook Prince breidt zijn Top 2000-catalogus dit jaar flink uit. Dankzij acht nieuwe noteringen komt hij op een totaal van zeventien songs, waarvan het merendeel in de bovenste helft van de lijst. Cohen verdubbelt zijn aantal noteringen van drie naar zes. Het titelnummer van zijn afscheidsalbum You Want it Darker is één van de nieuwelingen (op 1407).