Rotterdam krijgt als eerste stad de deelfiets om overal te stallen

De oBike, niet te verwarren met de elektrische Gobike die momenteel in Rotterdam wordt uitgetest, is een innovatief platform voor deelfietsen, dat pakweg een jaar geleden in Singapore is begonnen. Vanwege het succes daar, wordt het concept nu in Europa geïntroduceerd. Te beginnen in Rotterdam.

,,De fiets is bedoeld voor de laatste kilometers van je reis’’, zegt Hugo Knuttel, de manager die verantwoordelijk is voor voor oBike Nederland. ,,We willen ons vooral vestigen in steden met veel openbaar vervoer, studenten, forenzen en toeristen. Vandaar dat we in Rotterdam beginnen, maar we hebben ook interesse in Den Haag, Amsterdam en Utrecht.’’

Quote Gebruikers mogen de fiets in principe overal neerzetten Hugo Knuttel In tegenstelling tot de ov-fiets hoeft de oBike niet te worden opgehaald en teruggebracht naar een vaste stalling. Fietsen kost €0,50 per half uur, met behulp van een app en gps kan de gebruiker zien waar de dichtstbijzijnde fiets staat en hem ontgrendelen. Wel moet eerst een account worden aangemaakt voor €79, een bedrag dat weer wordt teruggestort zodra het account wordt opgezegd.



De borg wordt bovendien gebruikt door oBike om eventuele schade te herstellen en om boetes te betalen voor verkeerde geparkeerde fietsen die door de gemeente zijn weggehaald. ,,Gebruikers mogen de fiets in principe overal neerzetten, maar niet op plekken waar het van de gemeente niet mag. Dus niet op het plein voor het Centraal Station bijvoorbeeld.’’

Volledig scherm De oBike is een deelfiets zonder vaste stallingsplek, die in Rotterdam wordt geïntroduceerd. © RV

Ook mag de fiets niet in de eigen schuur worden gezet of met een eigen slot ergens aan vast worden gezet, hij moet immers voor iedereen beschikbaar zijn. ,,Bij mensen die dat toch doen worden punten in mindering gebracht. Iedere gebruiker start met honderd punten. Bij goed gebruik van de oBike krijg je er punten bij, bijvoorbeeld als je een schade bij ons meldt, bij slecht gebruik gaan er punten vanaf. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld het huurtarief beïnvloeden.’’