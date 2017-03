Rotterdam krijgt eind deze maand Home of Cycling

Delta Cycling bestaat inmiddels al 25 jaar en komt voort uit onder meer Cyclingteam De Rijke en daarvoor het bekendere Westland Wil Vooruit, die nationale toppers als Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk opleidde. De Rotterdamse ploeg wil niet alleen bij de amateurs maar ook bij de profs aan de weg timmeren. Het huidige team van elf renners zou binnen drie tot vijf jaar ook een Tour-renner moeten afleveren, vindt Van der Linden. ,,Er zit genoeg talent in Rotterdam.''



Nieuw talent

Het Home of Cycling wordt op 30 maart geopend. Dan presenteert Delta Cycling ook de plannen hoe ze in de toekomst het wielrennen en fietsen in Rotterdam verder willen opstuwen in de vaart der volkeren. Ook begint de zoektocht naar nieuw Rotterdams talent.



Het nieuwe onderkomen - vlak bij wielercafé Coppi aan de Bergweg - wordt ook start- en finishplek voor fietsritten met ondernemers. In het Home of Cycling komen daarvoor naast werkplaats en kantoor santitaire voorzieningen (twee douches) voor wielrenners. ,,In het verleden zijn er al ritten geweest van ondernemers met ex-verslaafden'', weet Van der Linden. ,,Het mooie is: op de fiets is iedereen gelijk.''