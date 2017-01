Rotterdam lanceert actieplan voor betere slachtofferhulp

De aanleiding voor het plan is een rapport dat de gemeente samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie uitbracht in 2015. Daaruit blijkt dat slachtoffers beter moeten worden geïnformeerd en dat de communicatie tussen gemeente en partners als de politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland beter moet.

De betrokken organisaties hebben samen met slachtoffers gewerkt aan het actieplan, dat zich vooral richt op slachtoffers van (gewelds)misdrijven. Met het plan moeten zij beter worden geïnformeerd over hun rechten en de mogelijkheden voor ondersteuning, nazorg en preventie. Hiervoor is onder meer een speciale website in het leven geroepen: rotterdam.nl/slachtoffer010 .

Impact

,,De kans om slachtoffer te worden in Rotterdam is gelukkig klein. Maar de impact is meestal groot en kan jaren doorwerken’’, schrijft Eerdmans in het actieplan. ,,Een garantie op veiligheid bestaat niet, maar met de acties proberen we de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Ook ondersteunen we slachtoffers bij het strafproces en geven nazorg.’’