Rotterdam neemt afscheid van aardgas

Hij noemde de ondertekening een ‘nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Rotterdam’. Langenberg wees erop dat 52 jaar geleden, in 1965, het eerste Groningse aardgas werd geleverd aan Rotterdamse woningen. ,,Vandaag spreken we gezamenlijk de ambitie uit voor een aardgasvrij Rotterdam in 2050. Al zal de huidige transitie een stuk ingrijpender zijn dan in de jaren zestig. Onze stad is groter geworden en de maatschappij is complexer.’’



Om in 2050 het aantal woningen met aardgas tot nul te reduceren, moeten er 8000 woningen per jaar worden aangepakt. Een dure klus: de kosten worden geschat op 25.000 euro per woning. Het is nog niet duidelijk hoe dat gaat gebeuren, laat staan wie dat gaat betalen. ,,Het is een ambitie, nog geen concreet plan van aanpak’’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.