Rotterdam Noord is een brasserie rijker: Tines - met een natte 't'

NultienWaar de buurt lang op hoopte, is werkelijkheid geworden. Aan de Rotterdamse Bergselaan is eindelijk een brasserie gevestigd: Tines.

Het pand op de hoek van de Savornin Lohmanlaan en de Bergselaan is vanwege de grote glazen puien een echte eyecatcher. Zeker met het grote terras van 7 bij 6 meter voor de deur, kun je er niet omheen. ,,De gemeente is blijkbaar blij met onze komst'', vertelt eigenaresse Martine Slothouwer. ,,Alle vergunningen waren binnen een mum van tijd geregeld en voor ik het wist, waren ze al bezig met het gladtrekken van de terrastegels.''

Maar ook binnen is een hoop aandacht besteed aan de inrichting. Comfort staat hoog in het vaandel en kosten noch moeite zijn gespaard om de brasserie te voorzien van goede stoelen en lekker zittende barkrukken. ,,We hebben stad en land afgezocht en zijn zelfs over de landsgrenzen gegaan om alles bij elkaar te zoeken. Ik wilde per se niet de standaardinrichting met een industriële look en glazen hangend boven de bar, die je wel bij veel andere restaurants in de stad ziet.''

De originele bakstenen muur die je op verschillende plekken in de zaak ziet, is bij toeval ontdekt. ,,We hebben tijdens de verbouwing een stuk stucwerk weggehakt. Daaronder zat dit dus verstopt en we waren meteen overtuigd dat dit moest blijven. Best leuk dat stukken baksteen zoveel sfeer kunnen geven.''

Open armen

Quote Veel buurtbewoners misten een buurtbrasserie waar je 's avonds nog even langsloopt voor een drankje Martine Slothouwer Naast de gemeente zijn ook de plaatselijke Rotterdammers blij met de komst van de brasserie. De buurt heeft lang moeten wachten op een gezellige eetgelegenheid waar de verhuurder van het pand al zo lang naar op zoek was. Slothouwer wordt nu dan ook met open armen ontvangen. ,,Veel buurtbewoners misten een buurtbrasserie waar je 's avonds nog even langsloopt voor een drankje of waar je een avond relaxt kan tafelen. Wat je hier ook niet veel ziet, is een plek waar je met een zakenrelatie even een kop koffie drinkt en overlegt. Dat kan nu dus ook.''

Om de hoek

Naast kwaliteit van de meubels, is kwaliteit van het eten ook zeer belangrijk. Ze heeft bewust ondernemers van 'om de hoek' uitgezocht voor haar zaak. Zo heeft de onderneemster gekozen voor vlees van keurslager Tol uit Hillegersberg, vis van Schmidt, Man-met-Bril-koffie uit Noord, bier van Brouwerij Noordt en wijn van Chateautjes uit de Zwart Janstraat. ,,Het heeft zijn charme om de producten dichtbij huis te halen. En zo steunen de Rotterdamse ondernemers elkaar ook.''

Bekt lekker

En dan is er nog de laatste vraag: hoe spreek je de naam uit? Op zijn Rotterdams met een 'natte t' of op zijn Engels? Want daar betekent de naam 'tanden van een vork'. ,,De zaak is echt naar mij vernoemd. We hebben er bewust Tines met een 'e' van gemaakt om het een beetje vrouwelijk te houden. Verder bekt het gewoon lekker.''