Rotterdam onder de indruk van langste mannen ter wereld

,,Het is een grote eer om hier te zijn’’, zei Takioullah, die pas gisteren voor het eerst over de ‘Reus van Rotterdam’ hoorde. ,,Het is bijzonder om hem in de ogen kunnen kijken.’’ Brahim en Abdramane maakten een rondreis door het land. Daarbij bezochten ze ook het beeld in het wijkpark aan de West-Kruiskade. Rijnhout had net als het tweetal een groeistoornis.



Voor Richard Rijnhout en Hilde van der Woude-Rijnhout was het een bijzondere ontmoeting: ze zijn namelijk neef en nicht van Rigardus Rijnhout, die in 1959 overleed. ,,Het is lang geleden dat Rigardus leefde en hij is vooral in Rotterdam bekend. Hoe weten deze twee mannen dat dit beeld op deze plek staat?’’



,,Hartstikke leuk dat het beeld is omarmd’’, zei Sander de Kramer, die het standbeeld voor Rigardus Rijnhout bewerkstelligde. ,,Het was letterlijk en figuurlijk één van de grootste Rotterdammers. Een aantal jaar geleden stonden we voor de keuze: of Rigardus zou in de vergetelheid raken, of er zou een beeld komen en zou hij voor altijd bij ons zijn. Er kwam een beeld en het is heel mooi dat deze twee mannen willen komen kijken.’’



Adrie van Santen uit Rotterdam kwam met haar 1,50 meter net tot de broekzak van de 2,37 meter lange Dembele. ,,Heel bijzonder. Je vraagt je af: hoe kan het groeien? Maar ze kunnen het ook niet helpen.’’ Takioullah en Dembele namen ruim de tijd om met de enkele tientallen nieuwsgierige bezoekers op de foto te gaan of een praatje te maken.