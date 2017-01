Rotterdam onder een dikke mistdeken

,,Het komt omdat er de lucht heel vochtig is'', vertelt Ed Aldus, weerman van RTV Rijnmond. ,,Het heeft vannacht geregend en er is zelfs wat natte sneeuw gevallen. Ook ligt er ijs. Vanmorgen klaarde het op en werd het warmer, waardoor de mist ontstond. Hier in Barendrecht was dat al om tien uur zo. Ik keek naar links en zag echt de mist binnenrollen.''

Hoe verder naar het westen, hoe langer het zonnig is, vertelt Ed Aldus. Dit zorgt voor grote temperatuurverschillen. ,,Toen het hier in Barendrecht maar twee graden was, was de temperatuur in Hoek van Holland opgelopen tot 8 graden. Of de mist nog weggaat vandaag? De kans is klein.''