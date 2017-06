Rotterdam opent prikkelarm wijkje voor lastpakken

Een aangeharkt vakantiekampje uit vervlogen tijden. Daar doet het wijkje met elf woningen voor notoire overlastgevers aan denken. Meer dan wat grasveldjes biedt het terrein niet, de houten chaletjes zijn sober. Een woonkamer met keukenblok, een slaapkamertje en een douche met wastafel en toilet, meer biedt de 36 vierkante meter woonoppervlak niet. ,,Bewoners moeten hun eigen spullen meenemen’’, zegt Maria Molenaar van de Raad van Bestuur van Woonstad. En oh ja, er wordt gewoon huur gerekend: 593 euro exclusief, per maand.

Eerste bewoners

Minder woonoverlast

De gemeente hoopt dat het project tot minder woonoverlast in de stad leidt. ,,We krijgen 1613 keer per jaar meldingen over structurele woonoverlast’’, zegt wethouder Joost Eerdmans. ,,Die mensen zijn nog maar met één ding bezig: hun buurman of buurvrouw overleven. Voor hen doen we dit.’’