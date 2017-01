Rotterdam plaatst gratis openbare fietspompen langs drukke routes

Wie in Rotterdam rap van a naar b wil komen, doet er verstandig aan niet in de auto te springen, maar het vertrouwde stalen ros te bestijgen. Dat scheelt een hoop files, ergernis en oponthoud. Maar o wee als je vooraf niet even de spanning van de banden hebt gecontroleerd en na een kilometertje of wat bijna op de velgen verder moet.



Deze narigheid is voltooid verleden tijd met de komst van de openbare fietspomp; veertien stuks, verspreid over de Maasstad. ,,Extra lucht voor onderweg maakt de fietstocht comfortabeler'', stelt wethouder Pex Langenberg (D66, mobiliteit). ,,We willen een ideale fietsstad worden. We hopen dat zo steeds meer mensen de fiets pakken en de auto laten staan, want dat draagt bij aan een gezondere lucht.''



De eerst pomp werd deze week geplaatst op het Hofplein. De overige dertien krijgen de komende dagen een plekje in de stad. Die komen onder andere bij de Maastunnel, op de Bergweg, de Kralingse Plaslaan, het Toepad en de Slinge. Het gaat om een proef die eind 2018 wordt geëvalueerd.