Rotterdam-Rijnmond krijgt meer ambulances

In de hele regio Rotterdam-Rijnmond is de ambulance bij spoed in 93,5 procent van de ritten op tijd (binnen 15 minuten). De landelijke norm is dat minstens 95 procent van alle ambulances binnen een kwartier op de plek van de melding moet zijn. In de buitengebieden ligt dat percentage een stuk lager. In de gemeente Hellevoetsluis is bijvoorbeeld een op de tien ambulances niet op tijd. Op Goeree Overflakkee is dat bijna een op de vijf.



Bewoners van die gebieden maken zich dan ook grote zorgen. In Hellevoetsluis zijn raadsleden het zat. Zij hebben de burgemeester via een motie opgeroepen om snel met een oplossing te komen.



Wijten begrijpt de zorgen van de mensen in de randgemeenten. ,,Het is een terechte zorg.'' Volgens hem gaat het de laatste jaren al iets beter, maar is de situatie nog steeds niet ideaal.



Hij benadrukt wel dat het om een klein percentage van alle ritten gaat waar de norm niet wordt gehaald.



De Ambulancezorg doet er volgens hem alles aan om overal op tijd te zijn. ,,Het liefst willen we 100 procent scoren. Maar dat is nu niet mogelijk.'' Wijten is dan ook blij dat het kabinet te hulp schiet. ,,We krijgen de komende tijd structureel meer geld.'' Het gaat om zo'n 3 miljoen euro per jaar.