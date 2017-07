Rotterdam schaft hondenbelasting af

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is vannacht laat akkoord gegaan met het voorstel van de VVD. ,,De hondenbelasting is eigenlijk een gemeentelijke melkkoe, want het geld gaat niet naar het opruimen van hondenpoep maar naar de algemene middelen. Bovendien kost het innen van de belasting bijna meer dan het oplevert’’, aldus VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan.



Inmiddels zijn 131 Nederlandse gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam twee jaar geleden, al gestopt met de hondenbelasting. In Rotterdam bedraagt het tarief nu nog 102,20 euro voor de eerste hond, en 161,80 euro voor iedere daaropvolgende hond.



Het voorstel tot afschaffing van de hondenbelasting kreeg ook steun van Leefbaar Rotterdam, het CDA, de SP, D66, Nida, Partij voor de Dieren en een deel van de PvdA. In de raadsvergadering, die tot in de late uurtjes doorging, werd de gemeentebegroting voor 2018 in grote lijnen vastgesteld.