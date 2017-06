Rotterdam steekt miljoenen euro’s in aanpak bruggen

Kinderziektes

Nu dit karwei – dat liep van 2014 tot begin dit jaar – achter de rug is, volgt de volgende onderhoudscyclus: zo’n vijftien bruggen in Rotterdam-West, inclusief de vaak historische verbindingen over de Delfshavense Schie. Ook hier geldt dat de besturing weer tiptop in orde moet zijn.

Slijtage

Tenslotte komen de bruggen in Waterstad aan bod, zoals de Nieuwe Leuvebrug. ,,In alle gevallen maken we gebruik van de meest geavanceerde methodes om de staat van de brug en het functioneren van alle bewegende delen in de gaten te houden’’, luidt de toelichting. ,,Nu al experimenteren we met speciale sensors die signaleren als er een onderdeel aan slijtage onderhevig is of niet meer goed werkt. Zo zijn we er meestal bijtijds bij.’’