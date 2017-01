Rotterdam stroomt nu al vol met filmliefhebbers

Vorig jaar was het IFFR met ruim 300.000 bezoekers al het op een na drukst bezochte betaalde festival van het land. ,,Of dit aantal overtroffen gaat worden, weten we na 5 februari'', aldus de organisatie.



Het evenement zorgt al vóór de start voor drukte in de stad. ,,Het begint al te borrelen'', merkt Iris Wulffraat, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Veel internationale gasten zijn al op zoek naar leuke tentjes.''



Arrangementen

Er is keuze genoeg, aldus Wulffraat. Horecazaken proberen filmliefhebbers te verleiden met speciale menu's, snelle happen en scherpe prijzen. ,,Er zijn veel zaken bijgekomen. We kunnen het makkelijk hebben. Kom maar op!''



Het filmfestival is wat de eigenaresse van eetcafé Opa betreft een van de leukste evenementen in Rotterdam. ,,Het filmfestival heeft een leuk publiek, dat overal vandaan komt. Het zet ons internationaal op de kaart. Januari betekent voor de horeca in de rest van het land een slechte maand, maar wij krijgen het na kerst en oud en nieuw meteen weer druk.''