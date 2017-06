Rotterdam trekt miljoenen uit om datalek te dichten

SP-fractieleider Leo de Kleijn, zelf een ict’er van beroep, is niet gerust op een goede afloop. ,,De problemen zijn wel heel groot en heel hardnekkig. Een deel van de ellende is pas in oktober verholpen, zo moet de wethouder vanmiddag zelf toegeven. Kortom: eerst zien, dan geloven.’’



Computerhackers worden niet alleen steeds gehaaider, maar ook steeds brutaler. Ook Visser ontkwam vandaag niet aan die conclusie. Om zijn woorden te illustreren, hoefde hij alleen maar te verwijzen naar de wereldwijde ransomware-aanval, die duizenden systemen vorige maand platlegde. Honderd procent veiligheid is dan ook niet te garanderen, benadrukte Visser. ,,En 99,99 procent ook niet.’’



De gemeente kiest ‘bewust meer voor detectie dan voor preventie’, aldus Visser. ‘De deur op een kier laten staan’ is volgens hem verstandiger dan ‘de boel helemaal dichttimmeren’. ,,Als we zien dat ze aan de deur morrelen, kunnen we als gemeente ook optreden.’’