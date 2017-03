Rotterdam trekt recordaantal bedrijven uit het buitenland

Rotterdam Partners en economiewethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar) schrijven de toename toe aan de aantrekkende economie, maar ook het verbeterde imago van de stad. Rotterdam trekt actief aan buitenlandse ondernemingen die in Nederland een vestigingsplaats zoeken. ,,Vanwege de haven zijn we een logische keus voor maritieme bedrijven en offshore’’, zegt directeur Ron Voskuilen van Rotterdam Partners. ,,Maar in toenemende mate verwelkomen we ook steeds meer it-bedrijven.’’



Dat is belangrijk omdat Rotterdam op dat vlak aan de weg wil timmeren, zegt wethouder. ,,We zitten in een transitie van een economie die is gebaseerd op fossiele brandstoffen naar schonere industrie en it, dan is het belangrijk dat zulke bedrijven zich aangetrokken voelen tot Rotterdam.’’