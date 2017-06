Rotterdam verwelkomt containerreus Madrid Maersk

De Madrid Maersk verbreekt het record van een maand geleden. Toen was de MOL Triumph het grootste containerschip ooit in Rotterdam.



Het nieuwe record blijft overigens ook niet lang staan. Op vrijdag 23 juni meert de OOCL HongKong aan, het grootste containerschip ter wereld. Dat schip kan meer dan 21.000 standaardcontainers vervoeren, enkele honderden meer dan die andere twee. Het gevaarte is zo'n 400 meter lang en 59 meter breed.



De drie schepen markeren een nieuwe golf van schaalvergroting in de scheepvaart. Welk schip nu precies 's werelds grootste is, verandert overigens om de zoveel tijd. De ranglijst werd ruim twee jaar aangevoerd door de MSC Oscar, die een capaciteit heeft van ruim 19.000 containers. Dat circa 395 meter lange schip is dit voorjaar echter verdrongen uit de top 3.