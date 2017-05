Rotterdam voert actie voor seksuele vrijheid

Een moslima die zoent met een joodse man, open en bloot, pal voor de Erasmusbrug. ,,Confronterend?" vraagt Schneider. ,,Waarom? Het zijn prikkelende beelden omdat ze precies de kern raken van waar het om gaat en dat is keuzevrijheid. Dit moet normaal zijn."



Maar dat is het vaak niet. Vooral vrouwen in de moslimgemeenschap blijken die keuzevrijheid vaak niet te hebben. ,,Vrouwen voelen zich geremd in hun partnerkeuze", zegt Schneider. ,,Of ze voelen dat ze niet dezelfde vrijheid op relationeel of seksueel gebied hebben als de mannen binnen hun gemeenschap. Er is vaak een dubbele moraal."



Vijftig posters

De postercampagne loopt twee weken: er hangen vanaf vandaag vijftig posters in abri's door de hele stad. Daarna volgt een stadsdebat.



Vrouwen kunnen via Facebook reageren. Wie hulp nodig heeft, wordt doorverwezen naar instanties zoals Femmes for Freedom, Dona Daria, of - als er gevaar voor ze dreigt - Veilig Thuis.



,,Dit kan voor een hoop vrouwen het laatste zetje zijn dat ze nodig hebben om naar buiten te treden of in discussie te gaan met hun familie", zegt Schneider. ,,Ik hoop dat de discussie op gang komt."

Voor Femmes for Freedom, de organisatie die meegedacht heeft over de campagne, gaat die niet ver genoeg.