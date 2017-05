Rotterdam weert Turks sprekende trouwambtenaar

Een trouwambtenaar uit Bergen op Zoom is niet meer welkom in Rotterdam om een huwelijk te voltrekken. De man wilde de ceremonie in het Turks doen en kreeg het daarover aan de stok met een Rotterdamse ambtenaar.

De man wilde de plechtigheid, die afgelopen april plaatsvond, in het Turks doen. Toen de Rotterdamse ambtenaar daar een punt van wilde maken, zou hij die onheus hebben bejegend.

Volgens de gemeente Rotterdam was het gedrag van de ingevlogen trouwambtenaar 'niet zoals van een ambtenaar verwacht mag worden'. Hij wordt daarom niet meer toegelaten tot een huwelijksvoltrekking in Rotterdam, zo is hem in een brief gemeld, schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in antwoord op schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam en de VVD.

Klacht

De trouwambtenaar in kwestie, Aydin Akkaya, zegt van geen brief te weten. Het raadslid uit Bergen op Zoom overweegt juist zelf een klacht in te dienen bij de gemeente Rotterdam. Hij zou met de Rotterdamse ambtenaar hebben afgesproken alles zelf ter plekke te vertalen, omdat een huwelijksvoltrekking openbaar is en alle aanwezigen moeten kunnen verstaan wat er gezegd wordt. ,,Dat vertalen hoefde 'niet op de letter', zei ze nog.''

,,Ik had mijn eerste zin nog niet af, of ze riep van achter in de zaal: 'Wat zegt u?' Ik vertaalde het voor haar en vervolgde mijn verhaal. Maar ze bleef maar interrumperen. Ze gaf me niet eens de gelegenheid om te vertalen. Ik dacht: dit kan niet waar zijn? Ik heb mijn speech uiteindelijk maar ingekort.''