Rotterdam wil af van ‘verkapte bedelaars’

‘Naar ons oordeel betreft het hier een verkapte vorm van bedelen’, aldus het college. Volgens Leefbaar-raadsleden Michel van Elck en Benvenido van Schaik worden Rotterdammers die boodschappen doen bij de supermarkt steeds vaker lastig gevallen door straatkrantverkopers, van wie velen bedelaars uit Bulgarije blijken te zijn. In Rotterdam geldt sinds 2002 een bedelverbod. Leefbaar pleitte twee jaar geleden al tevergeefs voor hogere straffen voor bedelaars. Van Elck hintte daarbij op de mogelijkheid van een celstraf, maar stond vrijwel alleen in die opvatting.

Toeristen

,,De stad trekt steeds meer toeristen aan, maar die moeten ook het gevoel hebben dat ze hier rustig rond kunnen lopen’’, motiveerde Van Elck vorige maand zijn schriftelijke vragen over ‘de toenemende overlast van bedelaars’. ,,Het betreft hier zeker geen zielige mensen, maar georganiseerde criminele bendes.’’



Hoewel officiële cijfers ontbreken, schat het stadsbestuur dat in Rotterdam circa vijftig straatkrantenverkopers actief zijn. Slechts een deel van hen beschikt over een officiële licentie. Voor deze verkopers van de Straatkrant is expliciet een uitzondering gemaakt in het APV-artikel over het Rotterdamse bedelverbod.