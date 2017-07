Rotterdam wil nog meer vrouwen met problemen aan vrijwillige anticonceptie

Om zwangerschappen van verslaafde, dakloze, psychisch zieke of verstandelijk beperkte vrouwen te voorkomen, roept Rotterdam de hulp in van de kraamzorg, huisartsen en jeugdbescherming. De gemeente wil dat meer ouders die niet in staat zijn kinderen op te voeden vrijwillig aan de anticonceptie gaan. Zij trekt hiervoor 370.000 euro extra uit.