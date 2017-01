Rotterdam wil ook een spitsbus naar de haven

De Rotterdamse verkeerswethouder Pex Langenberg denkt dan aan een spitsdienst naar het nieuwe Haventransferium, waar werknemers kunnen overstappen op het collectief vervoer van de werkgevers. Het vertrekpunt van deze busdienst zou volgens een gemeentewoordvoerder bij een metrostation in de buurt van de haven moeten komen.



Openbaar vervoer in de gehele haven is volgens de gemeente moeilijk. Er is wel veel werkgelegenheid in de haven, maar die is verspreid over grote oppervlakten. Ook wordt er veel in ploegendiensten gewerkt. Eerdere experimenten hiermee mislukten dan ook.